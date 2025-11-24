Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile görüşmesinden bir gün önce EOKA Müzesini açan Rum Lider Nikos Hristodoulidis önceki gün de "Hellenizmin Yeni Dönemi: EOKA Sergisi"ni açtı.

Nikos Hristodulidis, 70 Yıllık Eoka 1955-1959 sergisinin açılışında yaptığı konuşmada, 1955'te başlayan silahlı EOKA mücadelesinin "Kıbrıs Helenizmi için yeni bir dönem" olduğunu söyledi.

Hristodulidis, sergiyle ilgili yaptığı ayrı açıklamada, EOKA mücadelesinin 70 yıl sonrasında tarihi bilmenin ve çocukları bilgilendirmenin önemini vurguladı.

Hristodulidis, bu bilginin Kıbrıs sorununun çözüm çabalarının aleyhine işlemediğini aksine toplumların tarihine saygı duyularak yaşayabilir ve ortak kabul gören bir çözüme katkı sağlayacağını da belirtti.

“Hristodulidis, serginin, Ada’nın iki liderinin BM temsilcisi Maria Holguin ile gelecek ay ortak bir toplantı yapma konusunda anlaşmaya varmaları ışığında, Kıbrıs sorununu çözmeye yönelik mevcut çabaları hiçbir şekilde baltalamadığını vurgulamadığını iddia etti .

Hristodulidis, “ Çünkü olası bir çözümün yaşayabilirliği ve işlerliği, büyük ölçüde her bireyin tarihsel kimliğine saygıdan geçer ve kesinlikle öz-benliğin ortadan kaldırılmasından değil. Bu nedenle zihinsel inancımızı ve dayanıklılığımızı desteklemek ve sürdürmek için ahlaki bir yükümlülüğümüz ve görevimiz vardır,’ dedi.”