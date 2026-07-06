Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Turgut Alas, KKTC’de haziran ayı itibarıyla yıllık gıda enflasyonunun genel enflasyonun üzerine çıktığını belirterek, bu durumun dar ve orta gelirli hanelerin alım gücünün daha da erimesine ve gelir adaletsizliğinin artmasına yol açtığını söyledi.

Alas, gıda enflasyonunun genel enflasyonu aşmasının, halkın temel ihtiyaçları arasında yer alan beslenme ve mutfak masraflarının diğer mal ve hizmetlerden daha hızlı arttığı anlamına geldiğini kaydetti.

Yazılı açıklamasında enflasyon verilerini değerlendiren Alas, yıllık genel enflasyonun yüzde 38,46, yıllık gıda enflasyonunun ise yüzde 42,19 olarak gerçekleştiğini belirterek, “Mutfak yanıyor” dedi.

Gıda harcamalarının hane bütçesindeki payının artmasının eğitim, giyim ve sosyal yaşam gibi diğer harcamaların kısılmasına neden olduğunu ifade eden Alas, gıda enflasyonundaki artışın nedenlerine de değindi.

Alas, tarımsal üretimde kullanılan gübre, mazot, ilaç, enerji ve lojistik maliyetlerindeki artışların gıda fiyatlarına doğrudan yansıdığını söyledi.

Mevsimsel olumsuzluklar, iklim değişikliği, kuraklık ve tarımsal üretim planlamasındaki aksaklıkların arzın talebi karşılayamamasına ve fiyatların yükselmesine neden olduğunu kaydeden Alas, üretici ile tüketici arasındaki aracı sayısının fazlalığı, lojistik sorunlar ile yüksek fire ve israf oranlarının da gıda fiyatlarını artıran yapısal unsurlar arasında yer aldığını savundu.

Gıda enflasyonunun genel enflasyondan yüksek olduğu ülkelerin genellikle ithalata bağımlı olduğunu ileri süren Alas, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Türkiye’deki enflasyon verileriyle de karşılaştırma yaptı.

Alas, “Tarımsal üretimimiz büyüdü”, “Akaryakıt fiyatlarını sabit tuttuk” ve “Fiyatlar düşmezse ithalatla düşürürüz” şeklindeki söylemleri eleştirerek, bu tür açıklamaların bilimsel verilerden uzak olduğunu savundu.