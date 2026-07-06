Ercan Havalimanı, yılın ilk altı ayında 2 milyon 804 bin 138 yolcuya hizmet verirken, yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,24, uçak trafiği ise yüzde 8,40 arttı.

T&T Havalimanı İşletmeciliği'nden yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak - 30 Haziran tarihleri arasında Ercan Havalimanı'na iniş ve kalkış yapan uçak sayısı 18 bin 793 oldu.

Geçen yılın aynı döneminde 2 milyon 590 bin 576 olan yolcu sayısı, bu yıl 2 milyon 804 bin 138'e; 17 bin 336 olan uçak sayısı ise 18 bin 793'e yükseldi.

- En yüksek yolcu ve uçak sayılarına mayıs ayında ulaşıldı

2025 yılının ilk altı ayında en fazla yolcuya 475 bin 367 kişiyle haziran ayında hizmet verilirken, bu yılın aynı döneminde en yüksek yolcu sayısına 514 bin 151 kişiyle mayıs ayında ulaşıldı.

Uçak trafiğinde ise geçen yılın ilk altı ayındaki en yüksek rakam 3 bin 194 ile mayıs ayında kaydedilirken, bu yıl yine mayıs ayında 3 bin 422 uçağa hizmet verildi.

- Özçelik: “Operasyonel verimliliği artırırken, hizmet kalitemizi de geliştiriyoruz”

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü Serhat Özçelik, yaptığı değerlendirmede, yolculara güvenli, hızlı ve konforlu seyahat deneyimi sunmayı hedeflediklerini belirterek, operasyonel verimliliği artırırken hizmet kalitesini de sürekli geliştirdiklerini söyledi.

Artan hava trafiğini yolcu memnuniyetini esas alan bir yaklaşımla yönetmeye devam ettiklerini söyleyen Özçelik, “Önümüzdeki dönemde de hizmet kalitesini daha da yükseltmeye, operasyonel kapasitemizi geliştirmeye ve Kuzey Kıbrıs’ın uluslararası hava ulaşımındaki stratejik konumuna katkı sağlamaya yönelik yatırımlarımızı sürdüreceğiz.” dedi.