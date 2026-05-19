ABD’nin “Exxon Mobil” şirketinin, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesinde” (MEB) yeni bir parsel için Rum hükümetiyle müzakere yürüttüğü bildirildi.

Politis gazetesi, “MEES” isimli enerji konularında yayınlanan bir dergide yer alan habere atıfta bulunarak, “Exxon Mobil” şirketinin Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’inde yer alan 4’üncü parsel için Rum hükümetiyle müzakere halinde olduğunu yazdı.

Gazete, şirketin Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’inde 5 ve 10’uncu parseldeki haklarına 4’üncü parseli de dahil etmek istediğini, söz konusu parselin diğer iki parselle komşu konumda bulunmasından ötürü de ihale yerine doğrudan müzakere yolunun izlenebileceğini vurguladı.

Şirketin, “QatarEnergy” şirketiyle ortaklaşa hak sahibi olduğu 10’uncu parselde yer alan “Pigasos” ve “Glafkos” yataklarında 7 trilyon kübik feet (tcf) doğal gaz bulunduğunu açıklamış olduğunu da hatırlatan gazete, iki şirketin ortaklığının Mısır MEB’inde faaliyetlerinin bulunduğunu da hatırlattı.