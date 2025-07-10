Fileleftheros gazetesi: “Dinledi, gördü ve New York’a gidiyor – Holguin yerinde bilgilenmek için Lefka bölgesindeki ara bölgeyi ziyaret etti” başlıkları altında verdiği haberinde, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in adada görüşmeler ve ziyaretler gerçekleştirdikten sonra BM Genel Sekreterini bilgilendirmek için New York’a döneceğini yazdı.

Gazete, Holguin’in liderlerle görüştüğünü, Yeşil Hat’ta iki önemli nokta; Athienu (Kiracıköy) ve Lefka’yı (Lefke) ziyaret ettiğini, müzakerecilerle üç görüşme gerçekleştirdiğini ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’i bilgilendirmek amacıyla New York’a döneceğini belirtti.

Gazete, Holguin’in bu ziyaretinde de, tarafların Mart ayında Cenevre’de gerçekleştirilen konferansta, BM Genel Sekreteri karşısında kabul ettikleri unsurlarda herhangi bir ilerleme sağlanabileceğine dair bir izlenim edinemediğini öne sürdü.

Holguin’in dün Lefke’de, ara bölgede UFICYP’in “1. Sektörünün” bulunduğu alanı ziyaret ettiğini, akşamüzeri ise Rum müzakereci Menelaos Menelau ve Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Güneş Onar’la görüştüğünü belirten gazete, görüşmelerin gündeminde yeni geçiş noktaları, güneş parkı ve mayınların temizlenmesi konularının yer aldığını yazdı.

Gazete, bu üç konuda da herhangi bir gelişme kaydedilemediğini iddia etti.

Gazete haberinin devamında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın açıklamalarını yansıttı.

Politis gazetesi ise konuya ilişkin haberlerini: “En Azından New York’ta Duyurulacak Bir Şey Umut Ediyor – Barikatlar İçin Mücadele – New York Dönüm Noktası” başlıkları altında verirken, şu ana kadar yeni geçiş noktaları konusunda herhangi bir uzlaşı emaresinin ortaya çıkmadığını, dün tarafların müzakerecileriyle görüşen Holguin’in sınırlı olsa da bir anlaşmaya varmak için mücadele ettiğini yazdı.

Holguin’in ekibiyle, her iki tarafın da sınır kapıları konusundaki görüşlerini tatmin edecek bir çözüm bulmak adına yoğun şekilde çalıştığını belirten gazete, BM Genel Sekreteri’nin Cenevre’deki konferans sonrasında ortaya koyduğu tüm geçiş noktalarının, yani “Mia Milya” (Haspolat), “Piroi-Athineu” (Gaziler-Kiracıköy), “Luricina-Limbia” (Akıncılar-Limya), “Arsos-Pila” (Arsos-Pile) ve “Kokkina” (Erenköy) geçiş noktalarının Holguin’in tüm temaslarında masaya getirildiğini de öne sürdü.

- -“Lidinis” geçiş noktası gündemde

Gazete, Holguin’in görüşmelerinde yukarıda belirtilen geçiş noktalarına alternatif olarak, eski Lefkoşa’da bulunan bölgelerin gündeme geldiğini, özellikle “Lidinis” yolunun yaya geçişlerine açılması konusunun bunlardan biri olduğunu iddia etti.

Söz konusu yolun açılması önerisinin hayata geçirilmesinin, BM Genel Sekreterine, beşli konferansta açıklayacak bir şey verebilme imkanı sağlayacağını vurgulayan gazete, söz konusu yolun açılması önerisinin LTB Başkanı Mehmet Harmancı’ya ait olduğunu da aktardı.

Alithia gazetesi ise konuya ilişkin haberini; “Holguin’den Lefke’de İnceleme” başlığı altında verdi.