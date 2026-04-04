KKTC’nin ilk Başbakanı Mustafa Çağatay, ölümünün 37’nci yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı.

Mustafa Çağatay, 1978-1983 yılları arasında başbakanlık yapmış, 15 Kasım 1983’te ilan edilen KKTC’nin kurucu başbakanlığını da yürütmüştü.

1937 doğumlu olan Çağatay, 3 Nisan 1989'te Girne’de evi yakınlarında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

Karaoğlanoğlu Mezarlığı’ndaki dün kabri başında saat 10.00’da düzenlenen anma töreni çelenklerin sunulmasıyla başladı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Mustafa Çağatay’ın ailesi adına Ekrem Ural’ın konuşmalarıyla tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, törende yaptığı konuşmada, Mustafa Çağatay’ın ülke siyasetinde derin izler bırakmış çok değerli bir isim olduğunu vurguladı.

“Mustafa Çağatay'ın hizmetlerini Kıbrıs Türk halkı asla unutmayacaktır.” diyen Erhürman, Çağatay’ın hangi görevde olursa olsun hep en iyisini yapmaya çalıştığını söyledi. Çağatay’a tüm kesimlerin saygı duyduğunu belirten Erhürman, “Çalışkan, dürüst, mütevazi bir kişiliğe sahip olan, nezaketiyle ve zarafetiyle hatırlanan Mustafa Çağatay, Kıbrıs Türk halkının en zor dönemlerinde elini taşın altına koymaktan hiçbir zaman geri durmamış bir devlet adamıydı. Mustafa Çağatay, devlet ciddiyetiyle hareket eden, her olayda soğukkanlılığını koruyabilen ülkemiz için çok değerli bir isimdi.” diye konuştu.

Çağatay’ın bilgi birikimi ve deneyimiyle ilgili örnekler de veren Cumhurbaşkanı Erhürman, Çağatay’ın çalışkanlığı, dürüstlüğü, mütevazi kişiliği ve nezaketi ile her zaman hatırlanacağını vurguladı.

Mustafa Çağatay’ın ailesi adına konuşan Ekrem Ural ise, Mustafa Çağatay’ın nazik, herkese saygı duyan, insanlarla iyi ilişkileri olan, sakin mizaçlı bir insan olduğunu anlattı.

Çağatay’ın devlet adamlığı meziyetine vurgu yapan Ural, hiçbir zaman seçim kazanmak için boş vaatlerde bulunmadığını söyledi.

“Çağatay, devlet haysiyetini ve devlet ağırlığını daima her şeyin üstünde tuttu. Toplumumuzun özlem duyduğu devlet adamlığında aranan en büyük özellik ağırbaşlılık, centilmenlik yanında dürüstlüktür. O, bütün bu vasıfları kişiliğinde toplamış bir insandı.” diyen Ural, Çağatay’ın niteliklerini taşıyan genç, yeni nesil politikacılar görme arzusunu dile getirdi.