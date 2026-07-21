Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 52. yıl dönümünde sosyal medya hesabından oldukça duygusal ve anlamlı bir anma mesajı paylaştı.

20 Temmuz 1974'te Alaminyo köyünde şehit düşen babası Hüseyin Özersay ve diğer köylülerini anan Özersay, hem ödenen ağır bedellere dikkat çekti hem de ülkeye sahip çıkma çağrısında bulundu.

Özersay’ın paylaşımı şöyle:

“Bizim evde 20 Temmuz son 52 yıldır her zaman ağır bir hüzünle, acı dolu anıların hatırlandığı, mevlitlerin okunduğu bir gün oldu. Babam, Amcam, Dayılarım, akrabalarım, köylülerim 52 yıl önce böyle bir günde köyümüz Alaminyo’da kahramanca direnirken şehit edildiler. 20 Temmuz 1974 ile birlikte Kıbrıslı Türkler olarak can güvenliğimizi, özgürlüğümüzü yeniden elde ettik ancak çok ağır bedeller ödedik. Bugün geriye dönüp baktığımda keşke canını feda etmekten çekinmeyen bu kahramanlara yakışır bir düzen kurabilmiş olsaydık diyorum. Bu topraklarda her şeye rağmen Kıbrıs Türk kimliğini var etme mücadelesine kararlılıkla devam etmeliyiz, bu bedeli en ağır şekilde ödeyen bu insanlara gerçekten saygı duyuyorsak bu ülkeye ve bu devlete sahip çıkmalıyız. Biz babasız büyüdük, hangi milletten, kim olursa olsun başka hiçbir çocuğun, kimsenin böyle acıları yaşamasını istemem. Tüm Şehitlerimizin ruhu şad olsun, tümünü saygı, rahmet ve özlemle anıyorum”

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