KKTC'de ikamet izinsiz bulunmak suçundan tutuklanan Ugonna Collins Aloysıus,Tarisai Tafadzwa Dhlıwayo, Mohammad Saqıp Munawar, Yasır Ali ve Gül Rahim dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru, 14 Aralık 2024 tarihinde saat 21:30 raddelerinde Haspolat'ta Bülent Ecevit caddesi üzerinde LPM Cürümleri Önleme Şubesi ekibinin yaptığı devriye esnasında şüpheli görülen Haspolat'ta sakin Ugonna Collins Aloysıus'in yapılan muhaceret kontrolünde 19 Kasım 2021 tarihinden itibaren 1121 gün, KKTC'de ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini ve zanlının suçüstü tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis memuru 14 Aralık 2024 tarihinde saat 18.45 raddelerinde Lefkoşa Adli Şube'de bulunan Tarisai Tafadzwa Dhlıwayo'nun yapılan muhaceret kontrolünde 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren toplamda 988 gün KKTC'de izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edildiğini açıkladı. Polis, her iki zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını söyledi.

Polis, 17 Aralık 2024 tarihinde ise Lefkoşa’da Surlariçi bölgesinde CÖŞ ekipleri tarafından yapılan kontrollerde tespit edilen Pakistan vatandaşı Yasır Ali’nin 9 Ağustos 2023 tarihinden itibaren 496 gün, Mohammad Saqıp Munawar’ın 444 gün, Gül Rahim’in ise 22 Eylül 2023 tarihinden itibaren 452 gün KKTC'de izinsiz olarak ikamet ettiklerinin tespit edildiğini açıkladı.

Polis memuru, tüm zanlılarla ilgili ihraç işlemlerinin başlatılacağını ifade ederek, ek süreye ihtiyaç olunduğunu kaydetti.

Polis memuru, haklarında daha önce 3 gün ek süre alınan Ugonna Collins Aloysıus ile Tarisai Tafadzwa Dhlıwayo'nun 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Polis, Pakistan uyruklu zanlılar Mohammad Saqıp Munawar, Yasır Ali ve Gül Rahim hakkında ise 2 gün ek süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlılarla ilgili talep edilen tutukluluk sürelerini onayladı.