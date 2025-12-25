Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Noel ve yeni yıl dolayısıyla önceki gün Larnaka’daki acemi er eğitim kampını ziyaret etti.

Burada yaptığı konuşmada “vatanımız işgal altında olduğu müddetçe, caydırıcılık gücünün esaslı bir şekilde güçlendirilmesi yükümlülüğümüzdür.” iddiasında bulunan Hristodulidis, Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas ve RMMO Komutanı, Korgeneral Emamnuil Theodoru eşliğinde gerçekleştirdiği ziyarette RMMO mensuplarına hitaben “Gurur duyuyoruz ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin caydırıcılık gücünün esaslı bir şekilde güçlenmesi için her gün size yatırım yapıyoruz.” şeklinde konuştu.

Hristodulidis konuşmasında RMMO’ya yönelik yatırımın RMMO’daki insan kaynakları, çalışma şartları, kazançlar ve hak ettikleri her şeye yatırımla başladığını da belirterek, ülke yönetimini devraldıkları ilk günden bu yana tüm bu konuların güçlendirilmesi için kararlar aldıklarını savundu.

“Vatanımız işgal altında olduğu müddetçe, caydırıcılık gücünün esaslı bir şekilde güçlendirilmesi yükümlülüğümüzdür ve bu her gün yerine getirdiğimiz bir yükümlülüktür.” iddiasında bulunan Hristodulidis “işgalin ötesinde, ülkenin AB üye devleti olması boyutuna” da işaret etti.

Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın birkaç gün içerisinde AB Konseyi dönem başkanlığını devralacak olması sebebiyle, savunma ve güvenlik konularının Güney Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığının öncelikleri arasında bulunduğunu sözlerine ekledi.