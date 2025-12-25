Güney Kıbrıs ile İsrail savunma alanında yeni bir iş birliğine daha hazırlanıyor.

Güney'de yayımlanan Fileleftheros gazetesi “İsrail’den Üç Yeni Silah Sistemi- Hristodulidis ile Netanyahu İki Ülkenin Savunma İşbirliğinin Güçlendirilmesi Konusunda Anlaştı” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, Lefkoşa Rum kesimi ile Kudüs’ün savunma alanında bir iş birliğine daha hazırlandığını yazdı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Benjamin Netanyahu arasında gerçekleştirilen ikili toplantıdan savunma iş birliğinin güçlendirilmesine ilişkin görüşmenin ortaya çıktığını yazan gazete, toplantının gündeminde Rum Milli Muhafız Ordusu'nun (RMMO) ihtiyaçlarının karşılanması için İsrail’den yeni silah sistemleri tedarik edilmesinin yer aldığını belirtti.

İki liderin görüşmesine “yakın kaynakların” Hristodulidis ile Netanyahu’nun, bunların ne olduğunu ifşa etmeden, RMMO’yu ilgilendiren üç özel silah sistemini ele aldıklarını yazan gazete, iki liderin böylece bir anlaşmaya varmak için daha fazla istişarede bulunmanın yolunu açtıklarını kaydetti.

Gazeteye göre, haberde kim oldukları belirtilmeyen “aynı kaynaklar” İsrail’in, savunma alanında iş birliği anlaşmaları yapmak ve RMMO’nun operasyonel anlamda düzeyinin yükseltilmesi için gerekli modern silah sistemleri tedarik edilmesi amacıyla Güney Kıbrıs’a yardım etmek konusunda isteği olduğuna işaret etti.