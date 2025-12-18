Bağımsızlık Yolu'ndan yapılan yazılı açıklamada, kamp yapmak isteyen Patika Doğa Sporları Derneği’nden "Ormandan Faydalanma" adı altında para talep edilmesinin " kamusal olanın piyasa ilişkilerine teslim edilmesi" anlamına geldiğini kaydedildi.

Uygulamanın "Doğaya erişimin sınıfsallaştırılması, parası olanın erişebildiği, olmayanın uzak durmak zorunda bırakıldığı" bir piyasa düzenine hizmet ettiği denilen açıklamada, "Bağımsızlık Yolu olarak ormanların metalaştırılmasına, kamusal alanların ücret duvarlarıyla çitlenmesine, doğaya erişimin sınıfsallaştırılmasına karşı olduğumuzu bir kez daha vurgular, bu garabet uygulamanın derhal son bulmasını talep ederiz" ifadesi kullanıldı.