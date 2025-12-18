Ziyarette, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) Başkanı Kadri Bürüncük ile Başkan Yardımcısı Tayfun Aydınlı da hazır bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında yetkililerden teknik bilgi alan Arıklı, afet ve kriz yönetimi süreçlerinde kesintisiz iletişimin hayati önem taşıdığına dikkat çekti. Arıklı, haberleşmenin özellikle olağanüstü durumlarda etkin müdahale ve koordinasyonun temel unsuru olduğunu vurguladı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Arıklı, şu ifadeleri kullandı:

“Deprem, sel ve yangın gibi olağanüstü durumlarda iletişimin kopması, müdahale ekiplerinin koordinasyonunu ve kriz yönetimini doğrudan olumsuz etkilemektedir. Vodafone Telsim’in ülkemize kazandırdığı yeni nesil mobil baz istasyonları, en zorlu saha koşullarında dahi kısa sürede devreye girerek güvenli ve kesintisiz iletişim sağlamaktadır. Bu yatırımlar, doğrudan vatandaşlarımızın can güvenliğiyle ilişkilidir.”

Bakan Arıklı, söz konusu mobil istasyonların teknik altyapısına da değinerek sistemlerin 2G, 3G ve 4G teknolojilerinin yanı sıra ihtiyaç hâlinde 5G altyapısını destekleyebilecek donanıma sahip olduğunu belirtti. Özel hidrolik sistemler sayesinde antenlerin dakikalar içinde kurulabildiğini ifade eden Arıklı, sessiz jeneratör teknolojisi ile çevreye duyarlı ve kesintisiz enerji sağlandığını kaydetti.

Yeni nesil mobil baz istasyonlarının yalnızca afet ve acil durumlarda değil, konserler, spor müsabakaları ve benzeri yoğun katılımlı organizasyonlarda da iletişim kapasitesini artırmak amacıyla kullanılabileceği belirtildi.

Vodafone Telsim’in envanterine 4 mobil ve 3 trailer olmak üzere toplam 7 acil durum istasyonu kazandırıldığını ifade eden Bakan Arıklı, “Devlet olarak haberleşme altyapımızı güçlendiren her yatırımı stratejik bir kazanım olarak değerlendiriyoruz. Vodafone Telsim’in KKTC’ye duyduğu güven ve teknoloji yatırımlarını sürdürmesi ülkemiz adına memnuniyet vericidir.” dedi.

-Tüz: Her koşulda kesintisiz iletişim önceliğimizdir

Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz de kamu kurumlarıyla yakın iş birliğine büyük önem verdiklerini vurguladı.

Tüz, iletişim altyapısına yönelik yatırımların şeffaf diyalog ve ortak akıl anlayışıyla hayata geçirildiğini belirtti. Mobil baz istasyonu çözümlerinin bu yaklaşımın somut bir örneği olduğunu kaydeden Tüz, nazik ziyaretleri ve yapıcı değerlendirmeleri dolayısıyla Bakan Arıklı ve BTHK yöneticilerine teşekkür etti.

Telsim’in vizyonunun her koşulda kesintisiz ve kaliteli iletişim sunmak olduğunu dile getiren Tüz, mobil baz istasyonu araçlarının afet durumlarında hızlı ve güvenilir bağlantı sağladığını, büyük etkinliklerde ise şebeke kapasitesini artırarak kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıdığını söyledi. Bu yatırımların, Kıbrıs’ta geleceğin iletişim altyapısını şekillendirmeyi hedeflediğini de sözlerine ekledi.