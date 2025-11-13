Hentbol’da Salı akşamı start alan U18 ligine çarşamba akşamı oynanan iki karşılaşma ile devam edildi.

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan iki karşılaşmada kadınlarda DİGEM – UKÜ, erkeklerde ise Levent – UKÜ takımları karşı karşıya geldi.

Gecenin oynanan ilk karşılaşmasında kadınlarda DİGEM – UKÜ mücadelesinde rahat bir oyunun ardından rakibi UKÜ’yü 47-15 mağlup eden DİGEM, U18 ligine galibiyetle başladı.

Gecenin ikinci karşılaşmasında ise erkekler mücadelesinde Levent – UKÜ karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna çekişmeye sahne olan mücadelenin ilk devresini 22-20 önde kapatan Levent, sahadan da 42-41 galip ayrılarak lige galibiyetle başladı.