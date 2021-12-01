YDÜ yarı finalde

Hentbol Federasyonu tarafından organize edilen Hentbol U18 Erkekler Ligi’nde YDÜ ile MGA,Mağusa Gelişim Akademisi Salonunda karşılaştılar.

Konuk YDÜ, çekişmeli geçen maçta MGA’yı 5 satı farkla 32 – 27 mağlup etti. Erkeklerde 3 Aralık Cuma akşamı başlayacak olan play-off ilk karşılaşmasında saat 18:00’de YDÜ ile YükselişRA 25 Spor Salonunda karlılaşacaklar.

