YDÜ yarı finalde

Hentbol Federasyonu tarafından organize edilen Hentbol U18 Erkekler Ligi’nde YDÜ ile MGA,Mağusa Gelişim Akademisi Salonunda karşılaştılar.
Konuk YDÜ, çekişmeli geçen maçta MGA’yı 5 satı farkla 32 – 27 mağlup etti. Erkeklerde 3 Aralık Cuma akşamı başlayacak olan play-off ilk karşılaşmasında saat 18:00’de YDÜ ile YükselişRA 25 Spor Salonunda karlılaşacaklar.
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