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YDÜ ve UKÜ galip

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YDÜ ve UKÜ galip
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Hentbol’da 2023-2024 U16 Emre Uyanıktürk sezonuna Pazartesi akşamı oynanan erkekler karşılaşmaları ile devam edildi.
YDÜ – Levent, UKÜ – Doğukent karşılaşmalarının oynandığı günde YDÜ Levent’i, UKÜ ise Doğukent’i mağlup ederek sezona galibiyetle başlamış oldu. İki karşılaşmanın oynandığı güne sonuçlar şu şekilde;
YDÜ – Levent:41-8
UKÜ – Doğukent:10-0
 
Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV
 
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