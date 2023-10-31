YDÜ play-off’a galibiyetle başladı

Hentbolda Emre Uyanıktürk U-16 liginde play – off dün akşam start aldı. Erkekler play – off maçında Doğukent ile YDÜ takımları karşı karşıya geldi. İlk devresi 14-14 berabere biten karşılaşmayı 31-21 kazanan YDÜ play – off ilk karşılaşmasını galibiyetle noktaladı. Doğukent takımında Nazar kaydettiği 12 golle maçta ön plana çıkan isim oldu.
Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV
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