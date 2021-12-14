banner583
banner753
GÜNSEL ilk modeli B9 ile Londra’da
GÜNSEL ilk modeli B9 ile Londra’da
30 0
TUFAD elemanlarını onurlandırdı
TUFAD elemanlarını onurlandırdı
45 0
 
38 0
En çok oy Akansoy’a
En çok oy Akansoy’a
119 0
Karadağ’a lider döndüler
Karadağ’a lider döndüler
26 0
Max Verstappen dünya şampiyonu
Max Verstappen dünya şampiyonu
12 0
Dörtyol kaçtı, Gençler Birliği yakaladı
Dörtyol kaçtı, Gençler Birliği yakaladı
89 0
banner661
banner726

YDÜ finalde

banner476

banner714
YDÜ finalde
banner721
Hentbol Federasyonu tarafından organize edilen Hentbol U18 Erkekler Liginde ikinci finalist takım da belli oldu.
Hentbol U18 Erkekler Ligindesona gelinirken finalinadı da belli oldu. Adını finale ilk yazdıran takım UKÜ olurken, YDÜ – Yükseliş karşılaşması sonrasında finale adını yazdıran ikinci takım YDÜ oldu.
Rakibi Yükseliş’i 34 – 23 mağlup eden YDÜ, 17 Aralık Cuma akşamı oynanacak olan erkekler finaline adını yazdırdı.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.