YDÜ finalde

Hentbol Federasyonu tarafından organize edilen Hentbol U18 Erkekler Liginde ikinci finalist takım da belli oldu.

Hentbol U18 Erkekler Ligindesona gelinirken finalinadı da belli oldu. Adını finale ilk yazdıran takım UKÜ olurken, YDÜ – Yükseliş karşılaşması sonrasında finale adını yazdıran ikinci takım YDÜ oldu.

Rakibi Yükseliş’i 34 – 23 mağlup eden YDÜ, 17 Aralık Cuma akşamı oynanacak olan erkekler finaline adını yazdırdı.

