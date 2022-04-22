UKÜ’nün rakibi DAÜ oldu

Kadınlar play – off ikinci karşılaşmasında dün akşam Mağusa’da oynanan maçta konuk ettiği DİGEM’i mağlup eden DAÜ seride 2-0 öne geçerek adını finale yazdırdı. İlk maçta rakibi DİGEM’i 43-33 mağlup eden Doğu temsilcisi DAÜ, dün akşam konuk ettiği rakibini çekişmeli geçen mücadelenin ardından 33-32 mağlup ederek adını finale yazdırdı. İlk devresi 18-15 DAÜ üstünlüğü ile sona eren karşılaşmanın ikinci yarısı çekişmeye sahne olurken sahadan 33-32 galip ayrılan DAÜ adını finale yazdırarak UKÜ’nün rakibi oldu. DAÜ’den Aysu, DİGEM’den ise Şerife maçı 12’şer golle tamamlayarak mücadelede ön plana çıkan isimler oldu. Bu sonucun ardından erkeklerde GG – UKÜ, kadınlarda ise UKÜ – DAÜ takımları başlayacak olan final karşılaşmaları ile birlikte şampiyonluk mücadelesi verecek. Başlayacak olan final karşılaşmalarında ilk maçların programı şu şekilde;
25 Nisan Pazartesi
UKÜ – DAÜ Kadınlar; Saat 18:30 (Atatürk Spor Salonu)
GG – UKÜ Erkekler; Saat 20:15 (Atatürk Spor Salonu)
Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV
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