UKÜ’de kazanan DİGEM:11-17

Emre Uyanıktürk U16 liginde bugün oynanan tek karşılaşmada kadınlarda UKÜ ile DİGEM takımları karşı karşıya geldi. Oyun genelinde üstünlüğü elinde bulunduran DİGEM ilk devreyi rakibi UKÜ karşısında 9-2 önde kapatırken, maçı da 17 – 11 galip tamamlayarak ligdeki çıkışını sürdürmüş oldu.
Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV
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