UKÜ yarı finalist

Hentbol Federasyonu tarafından organize edilen Hentbol U18 Erkekler Ligi’nde UKÜ ile Alayköy karşılaştılar.

Atatürk Spor Salonunda oynanan karşılaşma çekişmeli geçerken, UKÜ, Alayköy’ü 4 sayı farkla 26 – 22 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

UKÜ, play – off ilk maçında 4 Aralık Cumartesigünü Saat 15:00’te Mağusa Gelişim Akademisi Salonunda, MGA’ya konuk olacak.



