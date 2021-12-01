UKÜ yarı finalist

Hentbol Federasyonu tarafından organize edilen Hentbol U18 Erkekler Ligi’nde UKÜ ile Alayköy karşılaştılar.
Atatürk Spor Salonunda oynanan karşılaşma çekişmeli geçerken, UKÜ, Alayköy’ü 4 sayı farkla 26 – 22 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
UKÜ, play – off ilk maçında 4 Aralık Cumartesigünü Saat 15:00’te Mağusa Gelişim Akademisi Salonunda, MGA’ya konuk olacak.
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