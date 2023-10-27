UKÜ ve YDÜ kayıpsız gidiyorlar

Hentbol Emre Uyanıktürk U16 Erkekler Ligi’nde 6.hafta dün akşam oynanan 2 karşılaşmayla tamamlandı. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan müsabakalarda Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Levent karşısında 22 gol farkıyla 49-27 galip gelerek yenilgisiz liderliğini sürdürdü.

Gecenin diğer maçında ise Yakın Doğu Üniversitesi konuk olduğu Doğukent karşısında 37-29 kazandı ve ikinci sıradaki yerini kordu.



