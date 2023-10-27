UKÜ ve YDÜ kayıpsız gidiyorlar

Hentbol Emre Uyanıktürk U16 Erkekler Ligi’nde 6.hafta dün akşam oynanan 2 karşılaşmayla tamamlandı. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan müsabakalarda Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Levent karşısında 22 gol farkıyla 49-27 galip gelerek yenilgisiz liderliğini sürdürdü.
Gecenin diğer maçında ise Yakın Doğu Üniversitesi konuk olduğu Doğukent karşısında 37-29 kazandı ve ikinci sıradaki yerini kordu.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.