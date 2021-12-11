UKÜ ve YDÜ avantajlı

Hentbol U18 Erkekler Liginde yarı final ilk maçı oynanırken, kadınlarda ise finalin ilk karşılaşması oynandı.
Erkekler karşılaşmasında YDÜ, Yükseliş’i 38 – 24 mağlup ederken, kadınlar final serisinin ilk maçını Şahlan karşısında 35-21’lik skorla kazanan UKÜ oldu.
Erkekler mücadelesinde ilk devreyi rakibi Yükseliş karşısında 15-12 önde kapatan YDÜ maçı da kazanarak seride 1-0 öne geçti. YDÜ’de Deran 12 golle maçta ön plana çıkan isim oldu. Günün bir diğer karşılaşmasında ise kadınlar finalinin ilk maçı oynandı. Rakibi Şahlan karşısında ilk devreyi 15-10 önde kapatan UKÜ maçı da 35-21 önde kapatarak ikinci maç öncesi avantaj elde etti. UKÜ’de Nisan kaydettiği 10 golle ön plana çıkan isim oldu.
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