UKÜ ve GG gecenin galipleri

Hentbolda DEM’S Construction erkekler ligine dün akşam oynanan iki karşılaşma ile devam edildi. UKÜ – DOĞUKENT, Yükseliş – GG maçlarının oynandığı gecede UKÜ – DOĞUKENT’i, GG ise Yükseliş’i mağlup ederek günün kazananları oldu. Günün ilk karşılaşmasında Yükseliş ile GG takımları karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna kadar çekişmeli geçen karşılaşmanın ilk devresini 11-10 önde kapatan GG maçı da 23-21 kazanarak gecenin galibi oldu. Günün ikinci karşılaşmasında ise UKÜ ile DOĞUKENT takımları karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna kadar oyun üstünlüğünü elinde tutan UKÜ maçın ilk devresini rakibi karşısında 24-9 önde kapatırken maçı da 47-20 galibiyetle kapattı.

Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV



