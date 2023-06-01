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UKÜ ve Esentepe galibiyetle başladı

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UKÜ ve Esentepe galibiyetle başladı
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DEM’S Constructıon süper ligde final serisi dün akşam başladı. Kadınlarda UKÜ - Miracle Esentepe, erkeklerde ise UKÜ - GG maçlarının oynandığı final ilk karşılaşmalarında, kadınlarda Miracle Esentepe, erkeklerde ise UKÜ geceyi galibiyetle kapattı. Atatürk Spor salonunda oynanan gecenin ilk karşılaşmasında kadınlarda UKÜ ile Miracle Esentepe takımları karşı karşıya geldi. İlk devreyi UKÜ rakibi karşısında 14-13 önde kapatırken, ikinci yarıda oyuna ağırlığını koyan Miracle Esentepe sahadan 31-27 galip ayrılarak final ilk maçını kazanan taraf oldu. Gecenin ikinci maçında ise erkeklerde UKÜ ile GG takımları mücadele etti. Maçın başından sonuna kadar çekişmeli geçen maçın ilk devresini rakibi GG karşısında  17-16 önde kaptan UKÜ sahadan da 34-31 galip ayrılarak final ilk maçını kazanan taraf oldu.
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