banner913
banner932
Bilanço ağırlaşıyor
Bilanço ağırlaşıyor
32 0
Pile yolu için uzlaşı
Pile yolu için uzlaşı
15 0
 
Toydemir ailesi kefaletle serbest
Toydemir ailesi kefaletle serbest
81 0
Göçmenköy, GG’nin havasını söndürdü
Göçmenköy, GG’nin havasını söndürdü
69 0
Ortadoğu kan gölü
Ortadoğu kan gölü
21 0
Mormenekşe, uzatmalarda kazandı
Mormenekşe, uzatmalarda kazandı
83 0
Meksika'nın güneyinde 5,9 büyüklüğünde deprem
Meksika'nın güneyinde 5,9 büyüklüğünde deprem
24 0
banner964

UKÜ rahat kazandı:19-38

banner476

banner974
UKÜ rahat kazandı:19-38
banner971
Hentbol’da Emre Uyanıktürk U16 ligine dün akşam oynanan erkekler mücadelesi ile devam edildi. Atatürk Spor Salonunda oynanan karşılaşmada Levent ile UKÜ takımları karşı karşıya geldi. Maçın genelinde oyun üstünlüğünü elinde tutan UKÜ soyunma odasına ilk devre 17-9 önde giderken, ikinci yarıda etkili oyununu devam ettiren UKÜ sahadan 38-19 galip ayrılarak geceyi galibiyetle noktaladı.
Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.