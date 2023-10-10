UKÜ rahat kazandı:19-38

Hentbol’da Emre Uyanıktürk U16 ligine dün akşam oynanan erkekler mücadelesi ile devam edildi. Atatürk Spor Salonunda oynanan karşılaşmada Levent ile UKÜ takımları karşı karşıya geldi. Maçın genelinde oyun üstünlüğünü elinde tutan UKÜ soyunma odasına ilk devre 17-9 önde giderken, ikinci yarıda etkili oyununu devam ettiren UKÜ sahadan 38-19 galip ayrılarak geceyi galibiyetle noktaladı.
Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV
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