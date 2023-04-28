banner913
banner932
UKÜ rahat kazandı
UKÜ rahat kazandı
2 0
Havanın yarın ve pazar günü yağmurlu olması bekleniyor
Havanın yarın ve pazar günü yağmurlu olması bekleniyor
13 0
 
5.5 aylık bebeğin hayati tehlikesi var
5.5 aylık bebeğin hayati tehlikesi var
26 0
“Kıbrıs üzerinden güç mücadelesini görmeliyiz”
“Kıbrıs üzerinden güç mücadelesini görmeliyiz”
13 0
Ortaklar bölündü
Ortaklar bölündü
22 0
St.Hilarion 'a tırmanacaklar
St.Hilarion 'a tırmanacaklar
16 0
Osman Çetintaş Büyük Erkekler Ligi Şampiyonu Vakıflar
Osman Çetintaş Büyük Erkekler Ligi Şampiyonu Vakıflar
28 0
banner915

UKÜ rahat kazandı

banner476

banner825
UKÜ rahat kazandı
banner931
Hentbol da DEMS Constructıon Kadınlar Süper ligde dün tek karşılaşma oynandı. CIU Arena da oynanan karşılaşmada UKÜ ile Şahlan takımları karşı karşıya geldi. Maçın genelinde oyun üstünlüğünü elinde tutan UKÜ ilk devresini 18-10 önde kapattığı karşılaşmayı 36-19 kazanarak yoluna emin adımlarla devam etti.
Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV
 
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.