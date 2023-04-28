UKÜ rahat kazandı

Hentbol da DEMS Constructıon Kadınlar Süper ligde dün tek karşılaşma oynandı. CIU Arena da oynanan karşılaşmada UKÜ ile Şahlan takımları karşı karşıya geldi. Maçın genelinde oyun üstünlüğünü elinde tutan UKÜ ilk devresini 18-10 önde kapattığı karşılaşmayı 36-19 kazanarak yoluna emin adımlarla devam etti.

Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV



