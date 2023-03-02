UKÜ rahat kazandı

Hentbolda Dem’s Construction erkekler Ligi’nde dün akşam Atatürk Spor Salonu’nda Yükseliş ile UKÜ takımları karşı karşıya geldi. Maçın genelinde ortaya iyi bir performans koyan UKÜ ilk devreyi 13-10 önde kapatırken, maçı da 31-23 galip noktalayarak ilk haftayı galibiyetle kapatmış oldu.

