UKÜ galibiyetle başladı:29-32

Hentbol U18 Erkekler’de play-off mücadelesi 4 Aralık Cumartesi günü oynanan MGA, UKÜ karşılaşması ile başladı. Mağusa’da oynanan play-off ilk ayağını 32-29 kazanan UKÜ oldu. Maçın ilk devresini 14-11 önde kapatan UKÜ, iyi oyununu maçın ikinci yarısında da devam ettirerek, sahadan 32-29 galip ayrılarak seride öne geçti. UKÜ’de Beytullah 12 golle maçı tamamlarken, MGA’da Ömer Daş kaydettiği 14 golle maçın en skorer ismi oldu. UKÜ – MGA play – off ikinci maçı 8 Aralık Çarşamba günü Saat 18:00’de CIU Arena’da oynanacak.
Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV
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