UKÜ finalde

Hentbol Federasyonu tarafından organize edilen Hentbol U18 Erkekler Liginde playoff karşılaşmaları devam ediyor.
UKÜ ile MGA arasında oynanan playoff serisinin ikinci karşılaşmasında da kazanan UKÜ oldu. UKÜ Arena’da oynanan UKÜ – MGA karşılaşmasında UKÜ maçı 13 sayı farkla 29 – 16 kazanarak finale yükseldi.
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