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UKÜ finalde

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UKÜ finalde
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Hentbol Federasyonu tarafından organize edilen Hentbol U18 Erkekler Liginde playoff karşılaşmaları devam ediyor.
UKÜ ile MGA arasında oynanan playoff serisinin ikinci karşılaşmasında da kazanan UKÜ oldu. UKÜ Arena’da oynanan UKÜ – MGA karşılaşmasında UKÜ maçı 13 sayı farkla 29 – 16 kazanarak finale yükseldi.
 
 
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