UKÜ finalde

UKÜ’de Yağmur, Cansu ve Nisan ön plana çıktıkları maçta Ozanköy ’ü 34 – 12 mağlup ederek adını finale yazdırıp Şahlanspor’un rakibi oldu

Hentbol Federasyonu tarafından Hentbol U18 Kızlar Liginde finale yükselen ikinci takım da belirlendi.

Salı akşamı finale adını ilk yazdıran takım Şahlanspor olurken, dün akşam oynanan UKÜ – Ozanköy ikinci maçı sonrasında diğer finalist de UKÜ oldu. Play – off ilk karşılaşmasında Ozanköy’ü mağlup eden UKÜ, play – off’un ikinci karşılaşmasında rakibini bu kez farklı şekilde 34 – 12 mağlup ederek adını finale yazdırarak Şahlanspor’un rakibi oldu.

Maçın ilk devresini rakibi Ozanköy karşısında 17 – 5 önde kapatan UKÜ, rahat oyununu ikinci yarıda da sürdürerek sahadan 34 – 12 galibiyetle ayrıldı.

UKÜ’de Yağmur, Cansu ve Nisan 6’şar golle maçta ön plana çıkan isimler oldu. 7 Aralık Salı günü oynanacak olan UKÜ – Şahlan final serisinin ilk karşılaşmasının nerde oynanacağı ise kısa süre içinde açıklanacak. 9 Aralık Perşembe günü ise üçüncülük karşılaşmasında DİGEM – Ozanköy takımları mücadele edecek.



