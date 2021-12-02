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UKÜ finalde

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UKÜ’de Yağmur, Cansu ve Nisan ön plana çıktıkları maçta Ozanköy ’ü 34 – 12 mağlup ederek adını finale yazdırıp Şahlanspor’un rakibi oldu

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UKÜ finalde
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Hentbol Federasyonu tarafından Hentbol U18 Kızlar Liginde finale yükselen ikinci takım da belirlendi.
Salı akşamı finale adını ilk yazdıran takım Şahlanspor olurken, dün akşam oynanan UKÜ – Ozanköy ikinci maçı sonrasında diğer finalist de UKÜ oldu. Play – off ilk karşılaşmasında Ozanköy’ü mağlup eden UKÜ, play – off’un ikinci karşılaşmasında rakibini bu kez farklı şekilde 34 – 12 mağlup ederek adını finale yazdırarak Şahlanspor’un rakibi oldu.
Maçın ilk devresini rakibi Ozanköy karşısında 17 – 5 önde kapatan UKÜ, rahat oyununu ikinci yarıda da sürdürerek sahadan 34 – 12 galibiyetle ayrıldı.
UKÜ’de Yağmur, Cansu ve Nisan 6’şar golle maçta ön plana çıkan isimler oldu. 7 Aralık Salı günü oynanacak olan UKÜ – Şahlan final serisinin ilk karşılaşmasının nerde oynanacağı ise kısa süre içinde açıklanacak. 9 Aralık Perşembe günü ise üçüncülük karşılaşmasında DİGEM – Ozanköy takımları mücadele edecek.
 
 
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