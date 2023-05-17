UKÜ Doğu’da galip:48-35

DEM’S Constructıon süper lig erkeklerde dün akşam Mağusa’da oynanan karşılaşmada MGA ile UKÜ takımları karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna oyun üstünlüğünü elinde bulunduran UKÜ ilk devreyi rakibi MGA karşısında 26-14 önde kapatırken karşılaşmayı da 48-35 kazanan taraf oldu. UKÜ takımında maçı 11 golle tamamlayan yabancı oyuncu Serageldin maçın adamı oldu.

