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Şahlanspor ve Ozanköy parkede terliyor

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Şahlanspor ve Ozanköy parkede terliyor
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KKTC Hentbol Federasyonu bakanlar kurulu kararları çerçevesinde 1 Nisan'dan itibaren üye kulüplerine antrenmanlarına başlama izni vermişti.
Takımlar alınan kararlar gereği, antrenmanlar öncesinde haftalık olarak PCR testlerini yapıp antrenmanlarına devam ediyorlar.Hentbol antrenmanlarına devam eden Şahlanspor ve Ozanköy takımları da antrenmanlarını aralıksız sürdürüyorlar.
 
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