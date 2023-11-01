Şahlan galibiyetle başladı

Emre Uyanıktürk U-16 hentbol ligi play – off mücadelesinde önceki akşam kadınlarda tek karşılaşma oynandı.

CIU Arena’da oynanan karşılaşmada UKÜ ile Şahlan takımları karşı karşıya geldi. İlk devre soyunma odasına ev sahibi takım UKÜ 8-7 önde giderken, ikinci yarıda daha iyi mücadele eden Şahlan sahadan 14-11 galip ayrılarak play – off ilk karşılaşmasını galibiyetle kapatmış oldu.



Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV

