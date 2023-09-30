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Şahlan galibiyetle başladı

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Şahlan galibiyetle başladı
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Hentbol’da 2023-2024 U16 Emre Uyanıktürk sezonu bugün kadınlar karşılaşması ile başladı. CIU Arena’da oynanan karşılaşmada UKÜ ile Şahlan takımları karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna kadar oyun üstünlüğünü elinde tutan Şahlan ilk devreyi rakibi karşısında 16-4 önde kapatırken etkili oyununu ikinci devrede de devam ettiren Şahlan maçı da 29-13 galip noktalayarak sezona galibiyetle başlamış oldu.
Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV
 
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