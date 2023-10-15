Şahlan, Astana’ya direnemedi

Sezon öncesi hazırlıkları kapsamında ülkemizde bulunan Kazakistan Astana kadın hentbol takımı bugün Şahlan takımı ile hazırlık maçı yaptı. Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada rahat bir oyun sergileyen Kazakistan Astana takımı devreyi 24-6 önde kapatırken, karşılaşmayı da 53-11 kazanan taraf oldu. Lina ve Kuandykova takımları adına 11’er gol kaydederek maçta ön plana çıkan isimler oldu. Kazakistan Astana takımı kamp programı çerçevesinde Pazartesi günü hazırlık karşılaşmalarına devam edecek.