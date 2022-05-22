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Plaj hentbolunun şampiyonları UKÜ ve YDÜ

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Plaj hentbolunun şampiyonları UKÜ ve YDÜ
Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu (KKÜSF) tarafından organize edilen Plaj Henbolu Şampiyonası’nda kadınlarda Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) erkeklerde de Yakın Doğu Üniversites (YDÜ) takımları şampiyon oldu.
Kadınlarda UKÜ’nün ardından ikincilik Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) takımının olurken, üçüncülük ise YDÜ’nün oldu. Erkeklerde ise DAÜ ikinci olurken, üçüncü UKÜ takımı oldu.
 
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