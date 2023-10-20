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Parkede yoğun gece

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Parkede yoğun gece
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Hentbolda Emre Uyanıktürk U-16 ligine dün akşam oynanan iki karşılaşma ile devam edildi. U-16 karşılaşmasının yanında dün akşam UKÜ ile Astana takımları da karşı karşıya geldi. Hentbol Federasyonunun daveti ile ülkemizde bulunan Kazakistan Astana takımı dün akşam hazırlık karşılaşmasında UKÜ takımı ile karşılaştı.
KADINLARDA ŞAHLAN, ERKEKLERDE YDÜ
Gecenin ilk karşılaşmasında kadınlar mücadelesinde Atatürk Spor Salonu’nda UKÜ ile Şahlan takımları karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna rahat bir oyun sergileyen Şahlan takımı ilk devreyi rakibi UKÜ karşısında 12-7 önde kapatırken, karşılaşmayı da 23-15 kazanarak geceyi galibiyetle noktaladı. Gecenin ikinci karşılaşmasında ise erkeklerde Levent ile YDÜ takımları karşılaştı. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada maçın genelinde oyunun hakimi olan YDÜ ilk devreyi rakibi karşısında 19-6 önde kapatırken, karşılaşmayı da 36-15 kazanarak geceyi kayıpsız noktaladı.
HAZIRLIK MAÇI ASTANA’NIN:17-31
Hentbol federasyonunun davetlisi olarak ülkemizde bulunan Kazakistan Astana takımı hazırlık maçlarına devam ediyor. Dün akşam CIU Arena’da oynanan hazırlık karşılaşmasında UKÜ ile karşılaşan Kazakistan Astana takımı maçın ilk devresini 17-9 önde kapatırken, maçıda 31-17 kazanan taraf oldu.
 
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