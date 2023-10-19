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Kazakistan Astana takımı Tatar’ı ziyaret etti

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Kazakistan Astana takımı Tatar’ı ziyaret etti
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KKTC Hentbol Federasyonunun davetlisi olarak ülkemizde bulunan Kazakistan Astana takımı ziyaretlere başladı. Bu bağlamda bugün Hentbol Federasyonu Başkanı Ediz Arıkan ile birlikte Kazakistan Astana takımı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ziyaret etti. Hentbol Federasyonu Başkanı Ediz Arıkan konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada Kazakistan Astana takımının aralarında olduğunu kamp süresi boyunca ülke takımlarımız ile de maçlar yaptığını belirtti. Bugün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ziyaret ettiklerini ifade eden Arıkan, Kazakistan Astana takımını misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
 
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