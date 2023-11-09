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Kadınlarda UKÜ, erkeklerde Doğukent ligi üçüncü tamamladı

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Kadınlarda UKÜ, erkeklerde Doğukent ligi üçüncü tamamladı
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Hentbolda U-16 Emre Uyanıktürk liginde final maçlarının ikinci ayağı bu akşam başlıyor. Bu akşamın öncesinde dün akşam oynanan üçüncülük karşılaşmalarında kadınlarda UKÜ, erkeklerde ise DOĞUKENT takımı sezonu üçüncü tamamladı. Kadınlarda üç takımın olduğu ligde UKÜ otomatik ligi üçüncü tamamlarken, erkeklerde ise Levent’i 33-32 mağlup eden Doğukent sezonu üçüncü bitirdi.
Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV
 
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