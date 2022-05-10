banner762
banner815
Perde gollü kapandı
Perde gollü kapandı
20 0
11 0
 
Soyer Hacıganimler ve Koopspor galip
Soyer Hacıganimler ve Koopspor galip
11 0
Karmalar Ligi’nde Töre – Erenler çifti şampiyon
Karmalar Ligi’nde Töre – Erenler çifti şampiyon
12 0
61 0
Ali Nesim Hocayı sevgi ve saygıyla anıyoruz.
Ali Nesim Hocayı sevgi ve saygıyla anıyoruz.
29 0
“Bu gidişle Arasta’ya da giremeyeceğiz”
“Bu gidişle Arasta’ya da giremeyeceğiz”
109 0
banner797
banner794

Kadınlarda UKÜ – DAÜ finali

banner476

Hentbol büyükler liginin tamamlanmasından sonra gözler federasyon kupasına çevrildi. Kadınlarda UKÜ, Şahlan’ı, DAÜ ise Levent’i mağlup ederek adını finale yazdırdı

banner825
Kadınlarda UKÜ – DAÜ finali
Hentbolbüyüklerligininsonaermesiilebirliktegözlerfederasyonkupasınaçevrildi. Kupamücadelesine start öncekiakşamverilirken, UKÜ, Şahlan’ı, DAÜ iseLevent’imağlupederekadını finale yazdırdı. Gecenin ilk karşılaşmasında UKÜ ileŞahlantakımlarıkarşıkarşıyageldi. İlk devresinirakibiŞahlanönünde 24 – 11 öndekapatan UKÜ, etkilioyununumaçınikinciyarısında da devamettirerek, sahadan 52 – 35 galipayrılarakadını finale yazdırdı. UKÜ’de 12 gollemaçıtamamlayanAjdatakımıadınaön plan çıkanisimoldu. Geceninikincikarşılaşmasındaise DAÜ ileLeventtakımlarımücadeleetti. Maçıngenelindeortayaiyiperformanskoyan DAÜ, maçın ilk devresini 23 – 18 öndekapattı. İkinciyarıdayineetkilioyununudevamettiren DAÜ sahadan 40 – 35 galipayrılarakadını finale yazdıranikincitakımoldu. Maçı 13 golletamamlayanAysu, DAÜ’dealınangalibiyet de önplanaçıkanisimoldu. Kadınlardafinalinadı UKÜ – DAÜ olurkengözlerbuerkeklermüsabakalarınaçevrildi.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.