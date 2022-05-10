Kadınlarda UKÜ – DAÜ finali

Hentbolbüyüklerligininsonaermesiilebirliktegözlerfederasyonkupasınaçevrildi. Kupamücadelesine start öncekiakşamverilirken, UKÜ, Şahlan’ı, DAÜ iseLevent’imağlupederekadını finale yazdırdı. Gecenin ilk karşılaşmasında UKÜ ileŞahlantakımlarıkarşıkarşıyageldi. İlk devresinirakibiŞahlanönünde 24 – 11 öndekapatan UKÜ, etkilioyununumaçınikinciyarısında da devamettirerek, sahadan 52 – 35 galipayrılarakadını finale yazdırdı. UKÜ’de 12 gollemaçıtamamlayanAjdatakımıadınaön plan çıkanisimoldu. Geceninikincikarşılaşmasındaise DAÜ ileLeventtakımlarımücadeleetti. Maçıngenelindeortayaiyiperformanskoyan DAÜ, maçın ilk devresini 23 – 18 öndekapattı. İkinciyarıdayineetkilioyununudevamettiren DAÜ sahadan 40 – 35 galipayrılarakadını finale yazdıranikincitakımoldu. Maçı 13 golletamamlayanAysu, DAÜ’dealınangalibiyet de önplanaçıkanisimoldu. Kadınlardafinalinadı UKÜ – DAÜ olurkengözlerbuerkeklermüsabakalarınaçevrildi.
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