Hentbolun Başkanı Ediz Arıkan

KKTC Hentbol Federasyonu başkanı Bahadır Ayhan’ın görevden ayrılmasından sonra yaşanan başkansızlık sorunu dün akşam gerçekleşen genel kurul ile son buldu.Daha önce iki kez yapılan Hentbol Federasyonu genel kurulu aday çıkmadığı için ertelenmişti.Yıllardır Hentbol Federasyonu bünyesinde hizmetlerde bulunan, Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkanlığı yapan Ediz Arıkan dün akşam federasyon lokâlinde gerçekleştirilen genel kurula tek başkan adayı olarak girdi.Kulüplerin oy birliğiyle Hentbol Federasyonunun yeni başkanı Ediz Arıkan oldu.Arıkan, genel kurulda yaptığı kısa konuşmada son başkan Bahadır Ayhan’ın Federasyonu getirdiği noktadan ileriye taşımak için çalışmalara hemen başlayacağını ifade etti.