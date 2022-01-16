Hentbol’da U16 ligi heyecanı devam ediyor

Hentbol U16 liglerinde mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Dün 4 karşılaşmanın oynandığı U16’da Kadınlar’da 2, Erkekler’de yine 2 karşılaşma oynandı. Kadınlar karşılaşmalarının Lefkoşa’da Erkekler karşılaşmalarının ise Mağusa’da oynandığı günde alınan sonuçlar şu şekilde;
KADINLAR
ŞAHLAN:7
OZANKÖY:30
DİGEM:21
UKÜ:19
ERKEKLER:
YÜKSELİŞ:22
MGA:20
ALAYKÖY:7
UKÜ:24
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