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Hentbol’da U16 ligi heyecanı devam ediyor

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Hentbol’da U16 liglerine dün oynanan 4 karşılaşma ile devam edildi

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Hentbol’da U16 ligi heyecanı devam ediyor
Hentbol U16 liglerinde mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Dün 4 karşılaşmanın oynandığı U16’da Kadınlar’da 2, Erkekler’de yine 2 karşılaşma oynandı. Kadınlar karşılaşmalarının Lefkoşa’da Erkekler karşılaşmalarının ise Mağusa’da oynandığı günde alınan sonuçlar şu şekilde;
KADINLAR
ŞAHLAN:7
OZANKÖY:30
DİGEM:21
UKÜ:19
ERKEKLER:
YÜKSELİŞ:22
MGA:20
ALAYKÖY:7
UKÜ:24
 
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