Hentbol’da U16 ligi heyecanı devam ediyor

Hentbol’da U16 liglerine dün oynanan 4 karşılaşma ile devam edildi

Hentbol U16 liglerinde mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Dün 4 karşılaşmanın oynandığı U16’da Kadınlar’da 2, Erkekler’de yine 2 karşılaşma oynandı. Kadınlar karşılaşmalarının Lefkoşa’da Erkekler karşılaşmalarının ise Mağusa’da oynandığı günde alınan sonuçlar şu şekilde;

KADINLAR

ŞAHLAN:7

OZANKÖY:30

DİGEM:21

UKÜ:19

ERKEKLER:

YÜKSELİŞ:22

MGA:20

ALAYKÖY:7

UKÜ:24

