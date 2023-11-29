Hentbol’da U-18 Tolga Kınacı Ligi başlıyor

Hentbolda 2023-2024 sezonu 30 Kasım Perşembe günü başlayacak olan U-18 ligi ile devam edecek. Kısa bir süre önce vefat eden ve Hentbol Camiasına büyük hizmetleri olan merhum Tolga Kınaca’nın isminin verildiği U-18 ligi Perşembe günü iki karşılaşma ile start alacak. 30 Kasım Perşembe günü oynanacak olan Tolga Kınacı U-18 liginde Atatürk Spor Salonu’nda UKÜ – YÜKSELİŞ ve DOĞUKENT – YDÜ maçları oynanacak.

ADAY HAKEM KURSU TAMAMALANIYOR

KKTC Hentbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun düzenlediği Aday Hakem Kursu 27 Kasımda başladı. 30 Kasım perşembe günü eğitimlerinin ilk kısmını tamamlayacak olan Aday Hakemlerimize kurallar MHK Eğitim Kurulu Üyeleri Halim Mert Güdenoğlu ve Erdal Şamil tarafından anlatılıyor.

