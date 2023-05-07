Hentbol’da Özgün Atakan Ligi’nde Play – off zamanı

Hentbol’da2022 – 2023 Özgün Atakan U-14 liginde dün oynanan karşılaşmalarla birlikte gözler artık yarın başlayacak olan play-off maçlarına çevrildi. Dün kadınlarda 2, erkeklerde ise yine 2 karşılaşmanın oynandığı Özgün Atakan U-14 liginde erkeklerde YDÜ ve UKÜ rakiplerini mağlup ederken, kadınlarda ise Miracle Esentepe ve Şahlan rakiplerini mağlup etti. Kadınlar mücadelesinde Ertuğrul Apakan Spor Salonunda oynanan karşılaşmada Miracle Esentepe – GG’yi 12-3 mağlup ederken, yine Ertuğrul Apakan Spor Salonunda oynanan bir diğer kadınlar mücadelesinde Şahlan UKÜ’yü 15-4 mağlup eden taraf oldu. Erkekler mücadelesinde ise CIU Arenada oynanan Özgün Atakan U-14 karşılaşmalarında YDÜ Levent takımını 15-11 mağlup ederken, UKÜ ise Doğukent’i 31-10 mağlup etti.Hentbol’da büyük kadınlar ligine dün oynanan 2 karşılaşma ile devam edildi. Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmalarda Ozanköy – UKÜ, Miracle Esentepe – Şahlan takımları karşı karşıya geldi. UKÜ – Ozanköy’ü 40-21 mağlup ederken, Şahlan ise Miracle Esentepe takımını 28-26 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapatan taraf oldu.