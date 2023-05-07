Hentbol’da Özgün Atakan Ligi’nde Play – off zamanı

Hentbol’da2022 – 2023 Özgün Atakan U-14 liginde dün oynanan karşılaşmalarla birlikte gözler artık yarın başlayacak olan play-off maçlarına çevrildi. Dün kadınlarda 2, erkeklerde ise yine 2 karşılaşmanın oynandığı Özgün Atakan U-14 liginde erkeklerde YDÜ ve UKÜ rakiplerini mağlup ederken, kadınlarda ise Miracle Esentepe ve Şahlan rakiplerini mağlup etti. Kadınlar mücadelesinde Ertuğrul Apakan Spor Salonunda oynanan karşılaşmada Miracle Esentepe – GG’yi 12-3 mağlup ederken, yine Ertuğrul Apakan Spor Salonunda oynanan bir diğer kadınlar mücadelesinde Şahlan UKÜ’yü 15-4 mağlup eden taraf oldu. Erkekler mücadelesinde ise CIU Arenada oynanan Özgün Atakan U-14 karşılaşmalarında YDÜ Levent takımını 15-11 mağlup ederken, UKÜ ise Doğukent’i 31-10 mağlup etti.
UKÜ ve Şahlan günün galipleri
Hentbol’da büyük kadınlar ligine dün oynanan 2 karşılaşma ile devam edildi. Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmalarda Ozanköy – UKÜ, Miracle Esentepe – Şahlan takımları karşı karşıya geldi. UKÜ – Ozanköy’ü 40-21 mağlup ederken, Şahlan ise Miracle Esentepe takımını 28-26 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapatan taraf oldu.
Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.