Hentbol’da gollü hafta sonu

Hentbol’da U18 ligine dün bir, bugün ise oynanan iki karşılaşma ile devam edildi



Yakın Doğu rahat kazandı:44-11

Dün RA 25’de oynanan erkekler mücadelesinde Yakın Doğu konuk ettiği Yüskeliş’i 44-11 mağlup ederek yoluna dolu dizgin devam etti. Tuğberk’in 17 golle ön plana çıktığı gecede ilk devresini 18-5 önde kapatan YDÜ maçı da 44-11 kazanarak yoluna emin adımlarla devam etti.

MGA başkent’den gali döndü:39-10

Bugün Necati Taşkın’da oynanan erkeler mücadelesinde Alyaköy ile MGA takımları bir araya geldi. İlk devresini rakibi Alayköy karşısında 18-3 önde kapatan MGA karşılaşmayı da 39-10 kazanarak haftayı galibiyetle kapamış oldu. MGA’da Ömer Daş 18 golle maçın en skorer ismi oldu.

Şahlan’ın Girne keyfi:34-25

Günün kadınlar karşılaşmasında ise Ertuğrul Apakan’da Şahlan – Ozanköy takımları karşı karşıya geldi. İlk devresi 16-8 Şahlan üstünlüğü ile tamamlanan maçın kazananı da 34-25’lik skorla Şahlan olurken, Gamze 8 golle takımına en fazla katkı koyan isim oldu.

Hentbol U18 liginde mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Erkekler’de iki, kadınlarda ise bir karşılaşmanın oynandığı haftada gollü karşılaşmalar ön plana çıktı. U18 erkekler’de dün oynanan karşılaşmada YDÜ, Yükseliş’i 44-11 mağlup ederek yoluna emin adımlarla devam etti. Bugün oynanan iki karşılaşmada ise kadınlarda Şahlan, Ozanköy’ü 34-25, erkeklerde ise MGA, Alayköy’ü 39 – 10 mağlup etti.Dün RA 25’de oynanan erkekler mücadelesinde Yakın Doğu konuk ettiği Yüskeliş’i 44-11 mağlup ederek yoluna dolu dizgin devam etti. Tuğberk’in 17 golle ön plana çıktığı gecede ilk devresini 18-5 önde kapatan YDÜ maçı da 44-11 kazanarak yoluna emin adımlarla devam etti.Bugün Necati Taşkın’da oynanan erkeler mücadelesinde Alyaköy ile MGA takımları bir araya geldi. İlk devresini rakibi Alayköy karşısında 18-3 önde kapatan MGA karşılaşmayı da 39-10 kazanarak haftayı galibiyetle kapamış oldu. MGA’da Ömer Daş 18 golle maçın en skorer ismi oldu.Günün kadınlar karşılaşmasında ise Ertuğrul Apakan’da Şahlan – Ozanköy takımları karşı karşıya geldi. İlk devresi 16-8 Şahlan üstünlüğü ile tamamlanan maçın kazananı da 34-25’lik skorla Şahlan olurken, Gamze 8 golle takımına en fazla katkı koyan isim oldu.