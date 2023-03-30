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Hentbolda Federasyon Kupası başlıyor

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Hentbolda Federasyon Kupası başlıyor
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Hentbolda Federasyon Kupası 1 Nisan Cumartesi günü oynanacak olan ön eleme karşılaşmaları ile başlıyor. 8 Nisan Cumartesi günü final karşılaşmalarının oynanacağı federasyon kupasında kadınlarda Miracle Esentepe – DİGEM, erkeklerde ise Yükseliş – MGA takımlarının ön eleme oynayacak. Federasyon kupasında kadınlarda yarı final karşılaşmaları 4 Nisan Salı günü, erkeklerde ise yarı final karşılaşmaları 5 Nisan Çarşamba günü oynanacak. 1 Nisan Cumartesi günü ön eleme karşılaşmalarının oynanacağı Hentbol Federasyon Kupası’nda program şu şekilde;
Kadınlar 1 Nisan Cumartesi Saat 18:00 Miracle Esentepe – DİGEM(Atatürk Spor Salonu)
Erkekler 1 Nisan Cumartesi Saat 19:45 Yükseliş – MGA(Atatürk Spor Salonu)
 
 
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