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Hentbol’da Büyükler ligi start aldı

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Hentbol’da Büyükler ligi start aldı
DEM’S Construction Kadınlar liginde ilk hafta oynanan iki karşılaşma ile start aldı. Girne’de Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan iki karşılaşmada Şahlan – Ozanköy’ü, Miracle Esentepe ise DİGEM’i mağlup ederek ligin ilk haftasını galibiyetle kapatmış oldu. Gecenin ilk karşılaşmasında Şahlan ile Ozanköy takımları karşı karşıya geldi. İlk devreyi rakibi Ozanköy karşısında 17-15 önde kapatan Şahlan etkili oyununu maçın ikinci devresinde de devam ettirerek sahadan 39-31 galip ayrılarak sezona galibiyetle başlamış oldu. Şahlan takımında Mutia kaydettiği 9 golle ön plana çıkan isim oldu. Gecenin ikinci karşılaşmasında ise Miracle Esentepe ile DİGEM takımları karşılaştı. Maçın başından sonuna kadar çekişmeli geçen mücadelenin ilk devresi 14-14 eşitlikle tamamlanırken, karşılaşmayı kazanan taraf 31-29’luk skorla Miracle Esentepe oldu. Miracle Esentepe takımında Denitsa maçı 11 golle tamamlarken, DİGEM’den Lütfiye 12 golle maçın en skorer ismi oldu.
Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV
 
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