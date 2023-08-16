Hentbolda başkan adayı çıkmadı

KKTC Hentbol Federasyonu “Olağanüstü Genel Kurulu dün akşam gerçekleşti. Gündem gereği Genel sekreter Ediz Arıkan’ın konuşmasıyla açılan genel kurul, divan başkanlığının oluşmasıyla devam etti.

Faaliyet raporu ve mali raporun okunmasından sonra her iki raporda oybirliğiyle kabul edildi.

Olağanüstü genel kurulda Başkanlığa aday çıkmadığı için tüzük gereği başkanlığa başvuru süresi uzatıldı ve olağanüstü seçimli genel kurul 10 gün sonraya ertelendi.

Üyeler 25 Ağustos 2023 tarihinde federasyon lokalinde, saat 18:30’da tek gündem maddesi olan hentbolun yeni Başkanını seçmek üzere yeniden toplanacak.

