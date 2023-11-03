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Hentbol U-16’da finalistler belirlendi

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Hentbol U-16’da finalistler belirlendi
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Hentbol’da Emre Uyanıktürk U-16 liginde finalistler belli oldu. Kadınlarda Şahlan takımının DİGEM ile final oynayacağı U-16 liginde erkeklerde ise YDÜ – UKÜ finali oynanacak. Dün akşam oynanan erkekler play – off ikinci karşılaşmalarının ardından YDÜ ikinci karşılaşmada Doğukent’i yine mağlup ederek adını finale yazdırdı. Gecenin bir diğer karşılaşmasında ise UKü – Levent takımlarının mücadelesinde UKÜ rakibi Levent’i ikinci maçta’da mağlup ederek adını finale yazdırdı. Dün akşam oynanan play – off ikinci karşılaşmalarında YDÜ – Doğukent’i 44-30 mağlup ederken, UKÜ ise Levent’i 41-23 mağlup ederek adını finale yazdırdı. 6 Kasım Pazartesi oynanacak olan final ilk karşılaşmalarında program şu şekilde;
6 Kasım Pazartesi
Saat 18:00 Atatürk Spor Salonu ŞAHLAN – DİGEM U-16 Kadın
Saat 19:30 Atatürk Spor Salonu YDÜ – UKÜ U-16 Erkek
Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV
 
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