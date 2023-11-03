Hentbol U-16’da finalistler belirlendi

Hentbol’da Emre Uyanıktürk U-16 liginde finalistler belli oldu. Kadınlarda Şahlan takımının DİGEM ile final oynayacağı U-16 liginde erkeklerde ise YDÜ – UKÜ finali oynanacak. Dün akşam oynanan erkekler play – off ikinci karşılaşmalarının ardından YDÜ ikinci karşılaşmada Doğukent’i yine mağlup ederek adını finale yazdırdı. Gecenin bir diğer karşılaşmasında ise UKü – Levent takımlarının mücadelesinde UKÜ rakibi Levent’i ikinci maçta’da mağlup ederek adını finale yazdırdı. Dün akşam oynanan play – off ikinci karşılaşmalarında YDÜ – Doğukent’i 44-30 mağlup ederken, UKÜ ise Levent’i 41-23 mağlup ederek adını finale yazdırdı. 6 Kasım Pazartesi oynanacak olan final ilk karşılaşmalarında program şu şekilde;
6 Kasım Pazartesi
Saat 18:00 Atatürk Spor Salonu ŞAHLAN – DİGEM U-16 Kadın
Saat 19:30 Atatürk Spor Salonu YDÜ – UKÜ U-16 Erkek
Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.