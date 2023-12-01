Hentbol Tolga Kınacı U-18 Ligi start aldı

Atatürk Spor Salonunda oynanan karşılaşmalarda UKÜ Yükseliş’i mağlup ederken, Doğukent ile YDÜ takımları berabere kaldı

Hentbol’da 2023-2024 Tolga Kınacı U-18 ligi dün akşam oynanan iki karşılaşma ile start aldı. Erkekler ligi ile başlayan Tolga Kınacı U-18 ligi’nde UKÜ – Yükseliş, Doğukent – YDÜ takımları karşı karşıya geldi. Atatürk Spor Salonunda oynanan karşılaşmalarda UKÜ Yükseliş’i mağlup ederken, Doğukent ile YDÜ takımları berabere kaldı. Gecenin ilk karşılaşmasında UKÜ ile Yükseliş takımları karşı karşıya geldi. İlk devreyi rakibi Yükseliş karşısında 17-12 önde kapatan UKÜ, karşılaşmayı da 41-34 önde kapatarak, Tolga Kınacı U-18 ligine galibiyetle başladı. UKÜ’de Abdullah kaydettiği 12 golle maça damga vuran isim oldu. Gecenin ikinci karşılaşmasında ise Doğukent ile YDÜ takımları karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna kadar çekişmeli geçen karşılaşmanın ilk devresi 14-14 eşitlikle tamamlanırken, çekişmenin yaşandığı ikinci yarıda da yüksek tempolu geçen karşılaşma 28-28 eşitlikle sona erdi.

Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV

